Як вдалося з'ясувати, що Дубінський купував нерухомість в Іспанії за кошти росіян

Мати екснардепа Олександра Дубінського пенсіонерка Алла Березовська придбала квартиру в Барселоні вартістю 288 тисяч євро після початку повномастшабного вторгнення Росії – 28 лютого 2022 року. Його цивільна дружина Олена Деккерт також купила квартиру за 100 тисяч євро наприкінці 2021 року.

Голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів в етері 24 Каналу розповіла, що угода відбувалася через кілька тижнів після введення персональних санкцій у США проти Дубінського. Очевидно, що тут присутній російський слід, на це вказує кілька факторів.

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Як вдалося дізнатися про співпрацю Дубінського з росіянами

Саме джерела у спецслужбах повідомили громадській ініціативі "Голка" про те, що кошти рідним Олександра Дубінського надходили кількома транзакціями від росіянок – Ксенії Кац та її матері Олени. Опісля – відбулася купівля нерухомості.

У 2018 році він відвідував Москву, а у 2019 році перед парламентськими виборами – Санкт-Петербург. З Пітера повернувся до Києва через Барселону – за кілька тижнів до дня голосування. Доказом цього є транзакції з банківської карти Дубінського.

Варто також згадати скандал з виїздом колишнього нардепа в Іспанію під прикриттям хворого батька. Очевидно, що Дубінський отримував кошти від Росії та займався розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені.

Нагадаємо, що він мав позивний "Буратіно" та входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. За рішенням суду екснардеп перебуває у СІЗО, його судять за державну зраду.

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"Національна безпека є пріоритетом для всіх секторів: громадського, спецслужб, журналістів. Через певні обставини не все може бути офіційно озвучене. Важливо дотискати ці справи, аби вони не з'їхали кудись в інформаційному полі. Суспільство має пам'ятати, що у нас є Дубінський. Бо потім може виявитися, що хтось з'являється на свободі. Були ситуації, коли людей випускали з браслетами, які потім розкривалися і ті тікали. Нам це не потрібно. Тому необхідно кожну історію тримати в фокусі", – наголосила Ірина Федорів.

Очоливши партію "Слуга Народу" в Київській облраді у 2020 році, Дубінський привів із собою "консерви", з якими потім героїчно боролися кілька років. За це, на думку голови громадської ініціативи "Голка", має бути політична відповідальність. Коли громадський сектор та медіа кажуть про "червоні лінії", то про них не треба забувати.

Ця історія більша, ніж справа Дубінського. У нас політична, на жаль, кожного разу, хто б не йшов у президенти та парламент, вони ігнорують ці "червоні лінії". Потім ми усі роками намагаємося викинути з політичної системи, ідуть судові справи. Дубінський, сподіваюся, вже точно не стрибне зі справи,

– констатувала Федорів.