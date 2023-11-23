Внаслідок цього троє дітей і двоє дорослих зазнали поранень. Зрештою нападника затримала поліція.

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У Дубліні стався напад з ножем

Цей інцидент стався близько 13 години 30 хвилин біля початкової школи на Парнелл Сквер Іст, у жвавій частині ірландської столиці.

Після нападу всіх п'ятьох постраждалих ушпиталили. Наразі відомо, що одна дитина і жінка зазнали серйозних поранень.

Самого нападника вже затримали ірландські правоохоронці. У нього вилучили великий ніж, із яким той напав на громдян.

На цю подію вже відреагувала міністерка Ірландії юстиції Хелен МакЕнті. Вона наголосила, що глибоко шокована жахливим нападом на "трьох невинних дітей і жінку в Дубліні".

Всі наші думки з пораненими, особливо з дітьми, їхніми батьками та сім'ями, в цей надзвичайно важкий період,

– сказала очільниця ірландського Мін'юсту.

МакЕнті також розповіла, що наразі поліція дотримується певної лінії розслідування і не розшукує жодну іншу особу. Водночас вона висловила сподівання, що винний обов'язково буде притягнутий до відповідальності, а наразі всі її думки із пораненими внаслідок цього нападу.

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