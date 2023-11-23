В результате трое детей и двое взрослых получили ранения. В конце концов, нападавшего задержала полиция.

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В Дублине произошло нападение с ножом

Этот инцидент произошел около 13 часов 30 минут возле начальной школы на Парнелл Сквер Ист, в оживленной части ирландской столицы.

После нападения всех пятерых пострадавших госпитализировали. Известно, что один ребенок и женщина получили серьезные ранения.

Самого нападавшего уже задержали ирландские правоохранители. У него изъяли большой нож, с которым тот напал на граждан.

На это событие уже отреагировала министерша юстиции Хелен МакЭнтти. Она подчеркнула, что глубоко шокирована ужасным нападением на "трех невинных детей и женщину в Дублине".

Все наши мысли с ранеными, особенно с детьми, их родителями и семьями, в этот тяжелейший период,

– сказала глава ирландского Минюста.

МакЭнти также рассказала, что в настоящее время полиция придерживается определенной линии расследования и не разыскивает ни одного человека. В то же время, она выразила надежду, что виновный обязательно будет привлечен к ответственности, а теперь все ее мнения с ранеными в результате этого нападения.

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