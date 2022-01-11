Дубневич юридично розлучився: суд частково зняв арешт з майна дружини

​​Нардеп Ярослав Дубневич юридично розлучився з дружиною Наталією. Згодом суд частково зняв арешт з її майна.

На початку 2021 року дружина Дубневича подала позов про поділ спільного майна. Личаківський райсуд Львова у липні частково задовольнив позов.

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Тоді за дружиною визнали право власності значну частину майна подружжя:

на половину кожної з 54 земельних ділянок;

на 1/4 частки ще однієї земельної ділянки;

на 1/4 квартири площею 51,40 квадратних метрів у Львові;

1/2 частки нежитлової будівлі площею 164,20 квадратних метрів у Зубрі Львівської області;

1/2 частки садового будинку площею 163,60 квадратних метрів у Демні Львівської області;

1/4 частки житлового будинку площею 51,0 квадратних метрів у Львові.

З майна зняли арешт

У судовому рішенні представниця Наталії Дубневич називає клієнтку колишньою дружиною депутата. Зазначили, що арешт зняли з іншого майна.

з половини будинку площею 348,8 квадратних метрів у Лисиничах Львівської області й адміністративного приміщення площею 440,2 квадратних метрів у Львові,

також з 66/100 частки будівель та споруд майнового комплексу площею 942,8 квадратних метрів у Львові.

Справа Дубневичів: що відомо

Слідство стверджує, що протягом 2016 – 2017 років Новояворівська й Новороздільська ТЕЦ уклали з "Нафтогазом" угоди про закупівлю газу.

"Нафтогаз" продав газ за зниженою ціною, щоб населення платило менше.

Однак підприємства за схемою продавали газ дорожче. Вони отримали надприбуток, а "Нафтогаз" – збитки. Зловмисники заволоділи 151,8 мільйона кубометрів.

Обидві ТЕЦ належать Ярославу та Богдану Дубневичам, однак їхню причетність до розкрадання слідство ще не довело.

Наталія та Ярослав Дубневичі одружилися у 1989 році, тобто в шлюбі були понад 30 років.