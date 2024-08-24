Дуда прокоментував використання танків, які передала Польща, у Курській області

Операція Сил оборони у Курській області триває. Президент Польщі висловився про використання там танків, які передавала його держава.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва на День Незалежності України. Там він висловився про польські танки у Курській області, передає 24 Канал.

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Україна має силу

Під час виступу він сказав, що зі зворушенням дивиться, як передані понад рік тому танки ПТ-91 сьогодні на полях битв захищають Україну, борються в районі Курська. За його словами, там Україна показує, що має силу, щоб показати російському загарбнику, що може контратакувати.

Тоді, коли показує, чого війна коштує і є витратною, і що не є так, щоб можна було безкарно вторгнутись в Україну і не мати жодних втрат. Підтримуємо Україну і будемо підтримувати,

– наголосив польський лідер.

Він пояснив, що підтримка буде і політична, і мілітарна. Крім цього, Польща вже навчає наших воїнів.

Крім цього, він пообіцяв підтримку на шляху до членства в ЄС та НАТО.