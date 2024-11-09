Дуда без відома МЗС міг полетіти до США для зустрічі з Трампом, де також буде Орбан, – ЗМІ

За інформацією польських ЗМІ, президент Польщі Анджей Дуда 8 листопада мав вилетіти до США. Там він планував зустрітися із новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на wyborcza.pl. Також на зустрічі має бути присутнім угорський прем'єр Віктор Орбан.

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Що відомо про зустріч Дуди та Трампа

За інформацією видання, Дуда не погоджував свою поїздку з урядом Польщі. Як повідомляють журналісти, Міністерство закордонних справ країни також не було поінформоване про цей візит. Зазначається, що така практика узгодження вже не вперше застосовується Офісом президента Польщі.

Чиновники з Офісу президента 8 листопада повідомили про заплановану поїздку лише групі "довірених" журналістів, готових супроводжувати Дуду за кордон.

За даними джерел видання, Дуда мав вирушити на захід Дональда Трампа у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі також має бути присутнім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У виданні зауважили, що перебування Дуди в США буде нетривалим.