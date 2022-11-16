Дуда не має доказів щодо того, "хто запустив ракету": найважливіше з заяви президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада виступив із заявою щодо ракет на території Люблінського воєводства.

Каже, що не має доказів, "хто запустив ракету", хоча припустив, що вона була саме російського виробництва. Перед тим в МЗС Польщі теж наголошували, що ракети були російські.

До теми Ракета саме російська: МЗС Польщі викликало посла Росії "для негайних пояснень"

Наразі ми не маємо переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. Ведуться розслідування. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва,

– сказав президент.

Дуда підтвердив, що захист Польщі посилено. Однак додав, немає жодних вказівок на те, що надалі подібні події матимуть місце.

Ракета впала за 6 кілометрів від кордону

Дуда висловив співчуття сім'ям двох поляків, які загинули внаслідок вибуху ракети. Він зазначив, що вона впала за 6 кілометрів від польсько-українського кордону.