Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям

Очільник Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Вони спрощують отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

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Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Крім того, українські біженці зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

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Законодавчі зміни також, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.

Зазначимо, що Польща прийняла чи не найбільше українських біженців. Ба більше, влада дозволила громадянам України на законних підставах жити та працювати у Польщі терміном до трьох років.

Водночас поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – приблизно 8,7 долара на день, або майже 263 доларів на місяць.

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