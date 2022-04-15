Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
Джерело:сайт президента Польщі Анджея Дуди
Очільник Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України. Вони спрощують отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.
Ключові зміни стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.
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Закон також дасть можливість громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Крім того, українські біженці зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.Цікаво! Законодавчі зміни також стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.
Як Польща підтримує українських переселенців
Зазначимо, що Польща прийняла чи не найбільше українських біженців. Ба більше, влада дозволила громадянам України на законних підставах жити та працювати у Польщі терміном до трьох років.
Водночас поляки, які приймають у себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави – приблизно 8,7 долара на день, або майже 263 доларів на місяць.
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