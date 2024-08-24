Президент Польщі Дуда прибув до Києва з неоголошеним візитом

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує свій 33 День Незалежності. В цей день до України із неоголошеним візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда.

Польського президента зустріли на залізничному вокзалі. Відповідне відео було опубліковано канцелярією президента Польщі.

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Що відомо про візит Дуди

У 33 річницю Незалежності України в урочистостях бере участь Президент Республіки Польща,

– повідомили в канцелярії.

Про візит не було оголошено заздалегідь. Водночас за інформацією польських ЗМІ, Дуда протягом дня проведе переговори із Володимиром Зеленським.

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Зауважимо, що це перший візит президента Польщі до України у 2024 році. Востаннє Дуда відвідував Київ 28 червня 2023 року.