Дуда приїхав з неоголошеним візитом до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав в Україну. Він вже перебуває в столиці України.

28 червня Анджей Дуда приїхав до Києва. Він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Чому Дуда приїхав в Україну

У представництві польського президента повідомили, що Дуда приїхав до Києва у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції України.

Також він поспілкується з Зеленським щодо поточної ситуації на фронті, зокрема щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Крім цього, глави держав обговорять підготовку до липневого саміту НАТО.

До Києва приїхав президент Литви

Окрім Дуди, 28 червня до Києва приїхав президент Литви Гітанас Науседа. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Відомо, що він обговорить з президентом України саміт НАТО та членство України в ЄС. З Києва Науседа вирушить до Брюсселя на саміт лідерів Євросоюзу.

Зауважимо, що Науседа приїхав не з пустими руками, а з військовою допомогою.