Дуда пропонує НАТО надати гарантії безпеки Україні до літнього саміту
Джерело:Do Rzeczy
Президент Польщі Анджей Дуда пропонує союзникам по НАТО розробити угоду щодо надання гарантій безпеки Україні. Однак польський лідер пропонує зробити це до літнього саміту Альянсу у Вільнюсі.
Про це польський лідер під час візиту до Латвії. Однак Дуда наголосив також на важливості надання українській армії необхідного озброєння для протидії росіянам.
Зверніть увагу "Приповзуть на колінах": Дуда пропонує приймати капітуляцію Росії у Переяславі
Гарантії безпеки як крок до членства України в НАТО
Анджей Дуда пропонує, що зараз найважливішим завданням є повернення Україною своїх територій та зупинення російського наступу. Для цього партнери повинні надати нашій державі, за словами польського президента, необхідно зброю.
Також Дуда пропонує надати Україні конкретні гарантії безпеки з боку Альянсу перед самітом у Вільнюсі, що буде кроком на шляху до безпеки та її членства в НАТО.
Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО. Тобто, зробити крок далі в цьому процесі зміцнення безпеки України з точки зору її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу,
– наголосив Дуда.
Дуда запропонував місце для російської капітуляції
Напередодні Анджей Дуда розповів, що під час перемовин із українським колегою Володимиром Зеленським він запропонував приймати російську капітуляцію в Переяславі. Саме з цим містом пов'язаний початок імперського загарбання України, адже там відбулася знаменита Рада козацтва, після якої Гетьманщина опинилася під протекторатом Москви, а згодом державність ліквідували й народ закріпачили.
Дуда відзначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, однак це не можливо, тому що Москва нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу. Водночас у польського лідера немає жодних сумнівів у тому, що Україна переможе.
Президент Польщі впевнений, що капітуляція Росії, прийнята в Переяславі, перекреслить всі роки радянського і російського впливу на нашу державу.