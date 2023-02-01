Дуда пропонує НАТО надати гарантії безпеки Україні до літнього саміту

Президент Польщі Анджей Дуда пропонує союзникам по НАТО розробити угоду щодо надання гарантій безпеки Україні. Однак польський лідер пропонує зробити це до літнього саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це польський лідер під час візиту до Латвії. Однак Дуда наголосив також на важливості надання українській армії необхідного озброєння для протидії росіянам.

Зверніть увагу "Приповзуть на колінах": Дуда пропонує приймати капітуляцію Росії у Переяславі

Гарантії безпеки як крок до членства України в НАТО

Анджей Дуда пропонує, що зараз найважливішим завданням є повернення Україною своїх територій та зупинення російського наступу. Для цього партнери повинні надати нашій державі, за словами польського президента, необхідно зброю.

Також Дуда пропонує надати Україні конкретні гарантії безпеки з боку Альянсу перед самітом у Вільнюсі, що буде кроком на шляху до безпеки та її членства в НАТО.

Ми б хотіли перед самітом у Вільнюсі разом із нашими партнерами виробити домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО. Тобто, зробити крок далі в цьому процесі зміцнення безпеки України з точки зору її майбутнього вступу до Північноатлантичного альянсу,

– наголосив Дуда.

Дуда запропонував місце для російської капітуляції

Напередодні Анджей Дуда розповів, що під час перемовин із українським колегою Володимиром Зеленським він запропонував приймати російську капітуляцію в Переяславі. Саме з цим містом пов'язаний початок імперського загарбання України, адже там відбулася знаменита Рада козацтва, після якої Гетьманщина опинилася під протекторатом Москви, а згодом державність ліквідували й народ закріпачили.

Дуда відзначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, однак це не можливо, тому що Москва нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу. Водночас у польського лідера немає жодних сумнівів у тому, що Україна переможе.

Президент Польщі впевнений, що капітуляція Росії, прийнята в Переяславі, перекреслить всі роки радянського і російського впливу на нашу державу.