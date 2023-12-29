Дуда скликає термінове засідання через порушення повітряного простору Польщі

29 грудня під час ранкової атаки України відбулося порушення повітряного простору Польщі. У Варшаві відреагували.

Президент Польщі Анджей Дуда проведе термінове засідання з військовими.

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У Варшаві стурбовані

Канцелярія польського президента у соцмережі "X" повідомила, що Дуда планує зустрітися з міністром оборони, начальником генштабу та іншими військовими. Нарада запланована на 13:00 (за місцевим часом).

Річ у тім, що Варшаву схвилював інцидент, який трапився вранці 29 грудня. У той час, коли Росія атакувала Україну понад сотнею крилатих ракет, повітряний простір Польщі перетнув неідентифікований об'єкт.

Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща повідомило, що він залетів з боку України. Його помітили на радарах ППО. Втім, згодом сигнал зник.

Відомо, що військове командування мобілізувало наявні сили та засоби, готуючись до збиття невідомого об'єкту.

Поліція шукає "НЛО"

Як зазначають місцеві ЗМІ, чимало жителів Люблінщини, зокрема мешканці Долгобичува, бачили у небі невідомий об'єкт. Вони розповідали, що чули сильний шум і свист. Кажуть, об'єкт був схожий на ракету і прямував на захід.

"НЛО" помітили також багато жителів Грубешівського, Томашовського та Замоського повітів.

Тим часом польські правоохоронці здійснюють пошуки ймовірного об'єкта в районі гміни Комарув – міста на південний схід від Замосця. До операції залучені офіцери та велика кількість техніки.

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