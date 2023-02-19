Нічого не можна було зробити, була лише надія – Дуда про невідворотність війни в Україні

Наступної п'ятниці будуть роковини початку повномасштабного вторгнення в Україну. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що війна, на жаль, була невідворотною.

Про це польський лідер заявив під час інтерв'ю, яке транслювали в етері національного телемарафону. Водночас Захід сподівався, що Путін не піде на цей крок.

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Росія тривалий час накопичувала війська

Анджей Дуда відзначив, що Росія накопичувала війська на кордоні з Україною протягом тривалого часу. Кількість окупантів в особовому складі на кордоні напередодні вторгнення перевищувала 150 тисяч військових і наближалася до 200 тисяч. Тому певна форма агресії, у тому числі й повномасштабне вторгнення, на жаль, була очікуваною.

Окрім різних переговорів з Владіміром Путіним, які більш-менш відкрито велися лідерами західних країн, зокрема Сполучених Штатів, такої можливості насправді не існувало. У всіх десь була тиха надія, що Росія не здійснить цю атаку, але ми всі добре знаємо, що трапилося 24 лютого,

– зазначив Дуда.

Польський лідер підкреслив, що російський імперіалізм давно прокинувся, ще коли Москва почала вторгнення в Грузі, а потім у 2014 році під прикриттям сепаратистів почала агресію проти України. Восени 2021 року на кордоні Білорусі та Польщі почалася криза, коли тисячі мігрантів намагалися потрапити на територію ЄС через польський кордон. За словами дуди, тоді у Варшаві зрозуміли всю небезпеку й почали працювати над посиленням власної безпеки й модернізацією армії, побоюючись, що агресія Росії дійшла б і до них.

Візит Науседи та Дуди напередодні вторгнення

За лічені години до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа та Польщі Анджей Дуда. Тоді президенти прибули, щоб висловити свою підтримку Володимиру Зеленському. Анджей Дуда нещодавно пригадував, що тоді всі знали, що Росія нападе.

Зеленський, за словами Дуди, на той момент був упевнений, що напад відбудеться. Він сказав Дуді, що, можливо, вони бачаться востаннє. Також Зеленський стверджував, що Україна буде чинити опір до останньої краплі крові.