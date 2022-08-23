Крим – це Україна, як Гданськ чи Люблін – Польща, – Дуда виступив на саміті Кримської платформи

В Україні триває другий саміт Кримської платформи, на якому виступив президент Польщі Анджей Дуда. Він вірить, що вже цього року відвідає вільний півострів разом із Зеленським.

Дуда, який перед ти провів зустріч із Володимиром Зеленським, розпочав свій виступ зі слів, що "Крим – це Україна". Так само як Гданськ чи Люблін – це частина Польщі, передає 24 канал.

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Немає повороту до зв'язків з росією

Президент згадав про зустріч лідерів на минулому саміті Кримської платформи. Він дорікнув деяким країнам, що вони мовчки погодились з окупацією півострова та продовжували вести бізнес з росією.

Зокрема, політик зазначив, що Північний потік-2 почав діяти після незаконної окупації Криму. Він виступив за те, що газогін слід повністю ліквідувати та демонтувати.

Багато країн давали росії знати, що згодні задобрювати її...Немає повороту до звичайного бізнесу і зв'язків з росією,

– наголосив Дуда.

Він додав, що потрібно повернути всі території України, включно із Кримом. Президент зауважив, що не бував у Криму, але знає – це чарівне місце. Він вірить, що вже у 2022 році Зеленський покаже йому півострів.

Що відомо про візит Дуди

Дуда приїхав в Україну на запрошення українського лідера. Зеленський зустрів його Маріїнському палаці.

У Києві політики відкрили Алею сміливості. Зеленський зазначив, що ім'я президента Польщі завжди буде на цій алеї як символ дружби та підтримки України.

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