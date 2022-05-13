Дуда заявив, що Росію змусять виплатити Україні контрибуцію

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений у перемозі України у війні з Росією. Після того, як Росія зазнає поразки, їй доведеться виплачувати Україні контрибуцію.

Президент Польщі заявив, що Росію потрібно примусити виплатити компенсації Україні

Відповідну заяву Дуда зробив 13 травня у Таллінні під час брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом. Польський президент вірить, що міжнародна спільнота змусить Росію виплатити Україні контрибуцію.

До речі У майбутньому кордону між Польщею та Україною фактично не буде, – Дуда

Виплати Росії після поразки у війні мають піти на відновлення зруйнованих міст в Україні.

Ми глибоко віримо, що міжнародна спільнота змусить Росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні,

– сказав Дуда.

Під час зустрічі Дуда та Каріс обговорили російську агресію проти України. Польський президент наголосив, що Україна потребує підтримки. Дуда заявив, що жестом підтримки може стати надання України статус країни-кандидата в ЄС.

"Сподіваємося, що таке рішення буде прийнято і що незабаром українці зможуть насолоджуватися відчуттям відкритості на Заході, де їх чекають", – сказав він.

Збитки України від російської агресії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у квітні оцінив збитки від вторгнення Росії у 500 мільярдів доларів. Тоді глава українського уряду заявив, що на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Проводити відбудову в Україні хочуть російськими коштами, які заморожені за кордоном. В Офісі Президента повідомляли, що Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.

Президент США Джозеф Байден подав у Конгрес пропозицію, відповідно до якої активи російських олігархів в Америці можуть бути конфісковані на користь України.

Також Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що міжнародні партнери України допоможуть нашій державі у прагненні конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляв, що країни Євросоюзу повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів. За його словами, їх варто витратити на відбудову Україну після війни.

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