Дуді подарували легендарну марку "Укрпошти" з російським кораблем

Анджей Дуда 22 травня побував з робочим візитом у Києві. Українські чиновники подарували йому відому марку "Укрпошти".

Марку, на якій український військовий вказує російському кораблю напрямок руху, помістили у рамку. Тепер польський президент повезе її додому.

Важливо Росія змусила Україну та Польщу забути суперечки минулого, – Зеленський у Раді

На відео було помітно, що Дуді такий подарунок сподобався. Президент Польщі весело усміхався та радів. До речі, польські ЗМІ назвали марку найвідомішою в Україні.

Дуді подарували марку з російським кораблем: відео

Дуда виступив у Раді: що відомо

22 травня президент Польщі прибув до Києва. У Верховній Раді нардепи зустріли його гучними оплесками. Під час своєї промови з трибуни парламенту Дуда заявив, що всі українські військові є героями не лише України, а й Польщі та всього світу. Адже вони показують тиранам, де їхнє місце. Президент Польщі дуже вдячний Збройним Силам України.

Політик пообіцяв, що Польща ніколи не залишить Україну на одинці. Водночас Росія, за його словами, має стати вигнанкою у світі. Після звірств у Бучі, Бородянці та Маріуполі жодна країна не може мати ніяких справ з окупантами.

Зеленський подякував Дуді та Польщі

До трибуни парламенту також вийшов Президент України Володимир Зеленський. Фото щирих обіймів глав України та Польщі вже вразили українців. Зеленський наголосив, що Росія допомогла двом народам забути про суперечки минулого. Адже тепер українці та поляки єднаються. 24 лютого 2022 року обидва народи "почали писати новий том спільної історії".

Український лідер наголосив, що тепер вже ніхто не може порушити єдність українців та поляків. Він навіть згадав скандал на Євробаченні й додав, що ніякі судді не вплинуть на братерство двох країн, адже народи поставили один одному найвищі бали.

Нагадаємо, що українці обурилися через те, що судді від України оцінили виступ польського представника на Євробаченні у 0 балів.

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