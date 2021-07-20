Хочеться вірити, що змінилося не лише прізвище, – Дугарь про відставку Авакова й справу Шеремета
Джерело:24 канал
Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ замінив Денис Монастирський. Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь сподівається, що такі зміни допоможуть відновити справедливість у цій справі.
І слідчі знайдуть справжніх убивць журналіста. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу 5 років без Павла: у Києві вшановують пам'ять убитого журналіста Шеремета
Дугарь: Розраховуємо лише на справедливість
"Хочеться вірити, що зміна відбулася не тільки за прізвищем, а й загалом – у структурі (міністерства внутрішніх справ – 24 канал)", – підкреслила військова медсестра.
Дугарь пригадала, що дивилася відео призначення Дениса Монастирського новим главою МВС. У своїй промові він заявив, що не будуть затягуватися суди на роки, буде справедливість, а винні отримають покарання.
Тож сподіваюся, буде справедливість. Це єдине, що має бути. Ми розраховуємо суто на справедливість,
– наголосила вона.
Суд змінив волонтерці запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона розповіла, що хоч і перебуває не в СІЗО, втім має певні обов'язки. Зокрема – змушена щоразу прибувати до зали суду на засідання.
За її словами, життя обвинувачених у вбивстві Шеремета розділилося на "до" й "після". Адже їх поставили в жорсткі рамки.
"Хочеться повернутися до свого життя. Але воно вже не буде таким, як було. І це точно", – підсумувала Дугарь.
Яна Дугарь прокоментувала відставку Авакова і справу Шеремета:
Вбивство Павла Шеремета: що варто знати
- Автомобіль з білоруським журналістом Павло Шереметом підірвали посеред Києва 20 липня 2016 року.
- Під час брифінгу у грудні 2019 року очільник МВС Арсен Аваков заявив про затримання 5 фігурантів справи Шеремета. Підозрюваними у вбивстві назвали подружжя ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків, музиканта Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко, волонтерку Яну Дугарь. Їх було взято під варто.
- Антоненко пробув у слідчому ізоляторі 1,5 роки. 30 квітня 2021 року суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.
- Наразі Кузьменко теж перебуває під домашнім арештом, а Яна Дугарь – під особистими зобов'язаннями.
- Досі існує декілька версій вбивства Павла Шеремета. Серед них – його професійна діяльність та вбивство з метою дестабілізації ситуації в Україні.