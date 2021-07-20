Хочеться вірити, що змінилося не лише прізвище, – Дугарь про відставку Авакова й справу Шеремета

Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ замінив Денис Монастирський. Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Яна Дугарь сподівається, що такі зміни допоможуть відновити справедливість у цій справі.

І слідчі знайдуть справжніх убивць журналіста. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Дугарь: Розраховуємо лише на справедливість

"Хочеться вірити, що зміна відбулася не тільки за прізвищем, а й загалом – у структурі (міністерства внутрішніх справ – 24 канал)", – підкреслила військова медсестра.

Дугарь пригадала, що дивилася відео призначення Дениса Монастирського новим главою МВС. У своїй промові він заявив, що не будуть затягуватися суди на роки, буде справедливість, а винні отримають покарання.

Тож сподіваюся, буде справедливість. Це єдине, що має бути. Ми розраховуємо суто на справедливість,

– наголосила вона.

Суд змінив волонтерці запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона розповіла, що хоч і перебуває не в СІЗО, втім має певні обов'язки. Зокрема – змушена щоразу прибувати до зали суду на засідання.

За її словами, життя обвинувачених у вбивстві Шеремета розділилося на "до" й "після". Адже їх поставили в жорсткі рамки.

"Хочеться повернутися до свого життя. Але воно вже не буде таким, як було. І це точно", – підсумувала Дугарь.

Яна Дугарь прокоментувала відставку Авакова і справу Шеремета:

Вбивство Павла Шеремета: що варто знати