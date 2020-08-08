16-річний Андрій Закутній разом з батьком вирушили у тривалу поїздку, аби відвідати 65 країн. У хлопця – гемофілія – порушення згортання крові. Проте мандрівники прагнуть довести, що хвороба не може завадити жити повноцінно.

Вони мають й благодійну мету – збір коштів на будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Уже подолали перші 6 тисяч кілометрів. Про дивовижну історію мандрівників – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Уже 2 місяці Андрій з батьком подорожують Україною. В дитинстві хлопець і не мріяв про такі поїздки, в нього з народження гемофілія – порушення згортання крові – тож довго вважав, що буде позбавлений повноцінного життя.

Це якісь внутрішні комплекси, вони є майже у кожної людини з інвалідністю до певного періоду, коли людина може зламати ці стереотипи, власні комплекси пов’язані з чимось, вона стає повноцінною людиною,

– розповів мандрівник Андрій Закутній.

Мандрівники виїхали із Мукачева 2 червня. Уже подолали 6 тисяч кілометрів. Напакували і необхідних речей – намет, спальні мішки, одяг та навіть вудки.

У планах – відвідати 65 країн

Україна – це початок подорожі. Мандрівники планують відвідати 65 країн світу. Своєю поїздкою хочуть довести, що люди з інвалідністю можуть жити повноцінно. Паралельно шукають благодійників, щоб допомогти реабілітуватися людям з такими діагнозами.

Окрім психологічних факторів, є і фізіологічні, анатомічні. Це може стати на заваді. Для цього потрібна наша головна мета – це збір коштів для реабілітаційного центру таких дітей із такими формами інвалідності,

– зазначив Андрій.

Черкаси – одне з останніх українських міст, які відвідають подорожувальники, далі вирушать за кордон. Під час подорожі планують подолати 95 тисяч кілометрів.

Детальніше – дивіться у відео сюжету 24 каналу: