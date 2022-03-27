Думаємо, як далі звільняти Херсон, – військовий розповів, яка ситуація на Півдні України

У південній частині України ситуація залишається напруженою. Зараз там відбуваються потужні бої.

Збройні Сили України відкинули противника від Миколаєва – майже на рубежі Херсонської області. Зараз там точаться бої фактично за кожне село. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий та нардеп Роман Костенко.

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Окупанти намагаються оборонятися

За його словами, ворог окопується і намагається оборонятися. Паралельно окупанти обстрілюють цивільних із забороненої зброї.

Ми все відвоювали (мовиться про Миколаїв – 24 канал). Думаємо, не як оборонятися, а як далі звільняти Херсон,

– наголосив Костенко.

Він пояснив, що окупанти контролюють Херсонщину – за допомогою авіації, своїх збройних сил. В самому місті їх небагато, однак вони намагаються закріпитися.

Костенко розповів про ситуацію довкола Миколаєва та Херсона: дивіться відео