Думайте лише про перемогу, – Зеленський підтримав гравців перед легендарним матчем Євро-2020
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський 3 липня поспілкувався за допомогою відеозв'язку з футболістами нашої збірної. Президент України налаштував їх на гру та побажав лише перемоги.
Зеленський зазначив, що під час матчу Україна – Англія є хороший шанс показати, що англійцям є чого повчитися в українців.
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Він нагадав, що футболістів збірної Англії часто називають "батьками футболу". Натомість українська футбольна команда має один із наймолодших складів Євро-2020.
Сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців,
– наголосив президент.
Свій допис Зеленський доповнив вже традиційними хештегами:
- #40млнПідтримуютьЗбірну
- #ПідтримайЗбірну
- #МиЗбірна
Президент підтримав футболістів збірної України / Фото з телеграму Володимира Зеленського
Зеленський налаштував футболістів на матч з Англією / Фото з телеграму Володимира Зеленського
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