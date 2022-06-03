Думаю, побоялись "тракторних військ", – Зеленський про хвалений російський танк "Армата"

Минуло вже 100 днів з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Але за цей час ніхто так і не побачив "суперсучасний" російський танк "Армата".

Президент України Володимир Зеленський цілком логічно вважає, що росіяни просто побоялися легендарних українських тракторних військ. Вони здатні підкорити будь-який танк. Про це глава держави заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає 24 канал.

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Росіяни закинули до України величезну кількість смертельної зброї. Але багато що виявилося просто "пшиком" – як і так званий суперсучасний російський танк "Армата". В пропагандистських ЗМІ роками багато про нього розповідали, але його так ніхто і не побачив. А якби і його завезли – то і він перетворився би на тонни металолому.

Чомусь не побачили їхнього хваленого танку "Армата". Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення: тракторні війська, – зазначив Володимир Зеленський.

"Армата" – російський бойовий танк з ізольованою безекіпажною баштою, багатошаровою комбінованою бронею, новітньою радіолокаційною станцією та ще низкою сучасних рішень.

В Росії ще з 2015 року гучно розповідали, що через 10 років мають плани виготовити близько 2300 одиниць таких танків. Але його й досі не прийняли на озброєння, а виготовили, можливо, близько 20 штук. Ніхто цього танку в Україні так і не побачив. Одного разу він навіть заглух під час параду до 9 травня.

Багато що змінилося за ці 100 днів

За останні 100 днів життя кожного українця докорінно змінилося. Але ми не зламалися і продовжуємо боротися проти російських загарбників. З цього часу у повсякденному вжитку з’явилося багато нових слів, які зрозуміє кожен українець.

У 2014 році Росія прийшла до нас із одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна", – наголосив Володимир Зеленський.

Ще з першого дня в українців з’явилися нові слова, між якими буквально існує дистанція як між світлом та темрявою. За словами президента, одного словами ми уникаємо – "біженці". Але іншим, дуже схожим, демонструємо, що в мільйонів українців є майбутнє. Одне з цих слів – переселенці.

До перемоги України буде ще багато нових слів, які матимуть сенс для кожного і дадуть шанс та надію мільйонам. Це – і відбудова, і кандидатство, і членство, і повернення, і звільнення.

"Це слова нашого майбутнього! Це слова про те, що ми зробимо з тою нашою червоною калиною, з нашою славною Україною", – зазначив Володимир Зеленський.

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