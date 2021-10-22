Думаю, потім буде новий керівник, – "слуга" Устенко про обраного очільника БЕБ Мельника

22 жовтня 2021 , 09:40
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Джерело:

24 канал

Бюро економічної безпеки мали створити ще у 2014 – 2015 роках. Тоді були закони, але не було політичної волі, аби його проголосувати.

В будь-якому разі БЕБ повинно запуститись. Таку думку в авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловив "слуга народу" Олексій Устенко. 

Цікаво Бюро економічної безпеки: як новостворений орган впливатиме на бізнес

До Мельника буде прискіплива увага

За його словами, не можна наразі стверджувати, що Вадим Мельник є добрим чи поганим керівником. Потрібно почекати запуску Бюро. 

Після того, як він (Мельник – 24 канал) попрацює 2 – 3 місяці, то вже можемо говорити, поганий він чи хороший. Думаю, в будь-якому випадку потім там буде новий керівник,
– відзначив Устенко.

Він наголосив, що повинна бути певна точка відліку. Якщо її не існуватиме, то БЕБ ніколи не запрацює

До нього (Мельника – 24 канал) буде дуже прискіплива увага. За ним слідкуватиме і СБУ, і Нацпол, і НАБУ, і всі інші правоохоронні органи. Тому йому зробити якийсь "шахер-махер" буде неможливо.

Олексій Устенко

Народний депутат від "Слуги народу"

Коротко про БЕБ

  • Запуск Бюро економічної безпеки перенесли на листопад. Після цього Державна фіскальна служба повинна припинити своє існування.
  • Відомо, що БЕБ розслідуватиме економічні злочини проти нашої держави. 
  • Своєю діяльністю відомство повинно зменшити частку тіньового бізнесу в державі, водночас збільшити надходження податків та зборів.
  • Бюро в серпні очолив глава фіскальної служби Вадим Мельник
Автор: Анастасія Мигидюк