Думаю, що українці не хочуть зараз виборів, нам потрібна єдність всередині країни, – Зеленський
- Президент Зеленський заявив, що українцям зараз потрібна єдність, а не вибори, і він зосереджується на виживанні України.
- Він готовий обговорювати вибори, але вважає, що українці цього не хочуть, підкреслюючи важливість мобілізації та єдності країни.
- Зеленський зазначив, що його президентський термін був ускладнений пандемією COVID-19 та агресією з боку Росії.
Президент Володимир Зеленський висловився щодо можливості проведення виборів в Україні. Український лідер зазначив, що наразі українцям потрібна єдність всередині держави.
Він також додав, що зосереджується на тому, щоб Україна вижила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ президента на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки.
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Що заявив Зеленський про вибори
Зеленський зазначає, що готовий говорити про вибори, але, за його словами, українці цього не хочуть. А також пояснює, що одна половина його президентського часу припала на ковід, а інша – на Путіна.
Зараз ми мобілізовані, важливо зберегти єдність країни. Йдеться не про мене, а про майбутнє нашої країни. Якщо комусь не подобається, вони можуть обрати інше громадянство,
– заявив президент.
Він додав, що українці не те, що не хочуть виборів, а бояться їх, адже тоді солдати повернуться додому і Путіну буде легше захопити українські території. Зеленський також запевнив, що робить все для того, щоб забезпечити виживання державі.