Думаю, що він одужає, – Арестович розповів про реабілітацію Леоніда Кравчука

Олексій Арестович розповів, що реабілітація першого президента України Леоніда Кравчука в Німеччині проходить успішно. Спікер української сторони в Тристоронній контактній групі переконаний, що політик неодмінно одужає.

Родичі першого президента просять не коментувати стан його здоров'я. Про це Олексій Арестович розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Реабілітація успішна

Арестович розповів, що за словами родичів Леоніда Кравчука, реабілітація проходить успішно. Однак позаштатний радник Володимира Зеленського не впевнений, чи повернеться перший президент в Україну до кінця року.

Крім того, Арестович додав, що особисто спілкувався з Кравчуком перед операцією, яку йому зробили на серці. Тоді політик нібито не надто позитивно оцінював шанси на успіх операції.

Перед операцією він сказав, коли я з ним спілкувався, що відсоток на успіх не такий великий – 86 років людині, операція на серці. Але тим не менше, все вдало, я думаю, що він одужає,

– заявив Арестович.

Також позаштатний радник президента додав, що після завершення реабілітації Леонід Кравчук сам вирішуватиме, чи продовжувати роботу на посаді голови Тристоронньої контактної групи.

Що відомо про стан здоров'я Кравчука