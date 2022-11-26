"Мають замерзнути й згнити": у російській Держдумі заговорили про "святу ненависть" до України

У Москві видали нові українофобські заяви. Там на офіційному рівні заявляють, що бажають українцям замерзнути.

Так, про такі речі в ефірі пропагандистського телебачення заявив віцеспікер Держдуми Борис Чернишов, передає 24 канал.

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Він назвав масовані ракетні удари о енергетиці України "проявом святої ненависті". Українцям Чернишов побажав "замерзнути, і згнити".

Цинічна заява віцеспікера Думи: відео

Рівню цинічності здивувались навіть інші учасники програми. Вони перепитали, "хто має замерзнути – мирні жителі?" Чернишов на це розігнав ще більшу істерію, мовляв, жителі мають виходити на протести.

До речі, раніше експерти зазначали, що однією з цілей ударів є розхитування суспільних настроїв – українців хочуть змусити мітингувати. Хоча люди всіма способами показують протилежне. Росія ракетним терором викликає лише лють, а не бажання йти на поступки чи переговори.

Схожа риторика Кремля

Російські політики постійно пропагують геноцидну риторику проти України. Наприклад, депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрій Медвєдєв заявляв, мовляв, заперечує існування української нації, зводячи українську ідентичність до "політичної орієнтації".

Ба більше, він розказував, нібито у нашій країні – "язичницький культ смерті". Чиновник закликав до повної "ліквідації української державності". В Інституті вивчення війни наголосили, що ця риторика є відверто винищувальною.

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