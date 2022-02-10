Думка, про яку не питали: в ОДКБ заявили про загрозу ескалації в Україні через зброю Заходу

В країнах Організації договору про колективну безпеку заявили, що зберігається загроза ескалації на південному сході України. Проте в цьому в ОДКБ звинуватили країни Заходу, які постачають озброєння на українську територію.

В ОДКБ кажуть, що лише протягом січня 2022 року Сполучені Штати передали Україні 650 тонн боєприпасів та військового майна. Про це повідомив начальник Об'єднаного штабу генерал-полковник Анатолій Сидоров.

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В ОДКБ занепокоєні приведенням армії України до стандартів НАТО

Країни-союзники Росії турбує, що українську армію приводять до стандартів НАТО. Мовляв, це є "характерним показником" впливу Заходу на Україну.

Для реалізації намічених планів активно залучається зовнішня фінансова та консультативна допомога, укладаються договори на постачання озброєння та військової техніки,

– сказав Сидоров.

В ОДКБ стверджують, що начебто в Україні розміщують іноземних військових, представників американських та європейських приватних військових компаній, здійснюють польоти бойової та спеціальної авіації.

Росії та її союзникам не до вподоби закон про національний спротив

"Палає" в ОДКБ через закон про національний спротив, який ухвалили в Україні. Також "непокоїть" країни указ президента Зеленського про зміцнення обороноздатності країни, згідно з яким передбачено збільшення граничної чисельності ЗСУ.

У 2022 році передбачається збільшити витрати на оборону та безпеку більш ніж на 30%. Це свідчить про відсутність у керівництва країни прагнення мирного врегулювання конфлікту на південному сході,

– спробував переконати Сидоров.

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Що відомо про Організацію договору про колективну безпеку:

ОДКБ – це міжнародна організація військово-політичного характеру.

Входять до неї Росія, Вірменія, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан та Білорусь.

Створена у травні 1992 року.

З допомогою ОДКБ Росія реалізовує свою агресорську зовнішню політику.

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