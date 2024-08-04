На Одещині знайшли тіло зниклої безвісти 13-річної дівчинки, яка пірнула у Дунай

У Одеській області рятувальники у Дунаї знайшли тіло 13-річної дівчинки. Напередодні про її зникнення повідомили містяни.

Люди розповіли поліції, що двоє підлітків на березі річки шукали свою подругу, яка пішла купатись та зникла. Трагедія трапилась ввечері 2 серпня у місті Ізмаїл Одеської області.

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Що відомо про дитину, яку знайшли водолази без ознак життя

Рятувальники розповіли, що вони отримали повідомлення про те, що дівчинка 2010 року народження пірнула в Дунай та зникла. На жаль, 2 серпня дитину знайти не змогли, тож продовжили пошуки 3 серпня.

Правоохоронці почали кримінальну справу за фактом знинкення малолітньої дитини.

Сьогодні (3 серпня – 24 канал) близько 15 години водолази дістали дівчину з річки. При огляді судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було,

– заявили у поліції Одеської області.

За попередніми даними правоохоронців, смерть дитини настала унаслідок утоплення.

Поліція розпочала справу за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу – умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності.

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Сім'я дитини перебувала у складних життєвих обставинах

Сім'я, в якій виховувалася загибла дівчина, перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах,

– заявили у поліції.

Проте уточнили, що раніше батьки дитини в поле зору поліції не потрапляли. Окрім загиблої дівчинки, у пари залишилось шестеро дітей.

Редакція 24 каналу щиро співчуває сім'ї загиблої дитини.

Заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції, начальник відділу превенції Дмитро Ломов звернувся до батьків та попередив, що купитись в Дунаї заборонено через сильну течію.

Він закликав дорослих пояснювати про це дітям та контролювати їхнє дозвілля.