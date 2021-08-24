Дурість і ксенофобія не мають національності, – Найєм відповів на жарти про "їдь в Афганістан"

Екснардеп та радник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зізнався, що стикнувся з неприйнятними жартами у соцмережах. Коментатори після загострення ситуації в Афганістані порадили йому вертатися туди.

Найєм визнав, що його засмучують ці висловлювання, але "не зачіпають".

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Радник міністра інфраструктури зауважив, що останніми днями бачив і читав багато "дотепних і не дуже" постів і жартів на тему "їдь у свій Афганістан".

Скажу чесно, мене це засмучує, але не зачіпає. Тому що дурість, як і ксенофобія не мають національності. Мені не потрібно доводити, де моя батьківщина, і ким я себе вважаю,

– підкреслив Найєм.

Він зауважив, що добре пам'ятає, де народився, і пишається своєю національністю. До того ж його батько – Мухаммад Найєм – сповна пізнав всі труднощі життя в еміграції. Найєм наголосив, що виріс і реалізувався в Україні.

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Як зазначив екснардеп, в Україні народився його син і похований батько. А брат Мустафи – Масі – воював на фронті та захищав свою країну як і десятки тисяч інших українців.

Я говорю і пишу українською краще, ніж багато хто з коментаторів тих самих постів і тисяч інших етнічних українців, які попри своє походження роками завдавали Україні непоправної шкоди,

– підсумував Мустафа.

Що варто знати про Мустафу Найєма

Джерело: "Вікіпедія"

Це відомий український політичний діяч та народний депутат України XVIII скликання. За професією – журналіст, один із засновників "Громадського".

У 2018 – 2020 роках він працював заступником міністра фінансів, де відповідав за місцеві запозичення, гарантії та фіскальні ризики.

У листопаді 2019 року Найєма призначили на посаду заступника гендиректора Укроборонпрому. Він обіймав цю посаду до квітня 2021 року.

Восени 2020 року посадовець очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

Мустафа та Масі Найєми народилися у столиці Афганістану місті Кабул. Мати хлопчиків померла через 10 днів після народження молодшого брата, а батько Мухаммад Найєм обіймав посаду міністра освіти Афганістану. Сім'я виїхала з Афганістану в 1989 році, коли СРСР вивів війська. Спочатку батько і сини поїхали в Москву, а через рік, в 1990 році – до Києва.