Або дурість, або підготовка Росії до серйозних провокацій, – Гармаш про припинення місії ОБСЄ
Джерело:24 канал
Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні. Кремль вкотре продемонстрував, що не хоче досягнення миру чи врегулювання ситуації на окупованих територіях мирним способом.
І таким чином спраді готує ґрунт для неконтрольованого завозу озброєння. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
До теми Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
Гармаш: Представники ОБСЄ були обмеженні в пересуванні
Він пригадав, що 28 травня Росія обмежила терміни перебування місії ОБСЄ на 2 прикордонних пунктах на 2 місяці. Потім все-таки продовжила, але 2 вересня фактично повністю припинила.
Те, що відбулося, виглядає як емоційна реакція на події у Вашингтоні. Тому що здорового глузду в цьому я не бачу,
– підкреслив член ТКГ.
І додав, ці представники ОБСЄ, які перебували на двох КПВВ, були обмежені в пересуванні. Вони не могли вийти з будівлі і проконтролювати, що відбувається на кордоні. Їм було заборонено користуватися фото й відеокамерами, біноклями. Один зі співробітникі місії розповів Гармашу, що вони рахують кількість вагонів, які перетинають кордон, на слух.
"Вони сидять у кімнаті і їм не дають вийти. Місія була символічна, скажімо так. Тому те, що зараз сталося –або дурість, або підготовка Росії до серйозної акції воєнних провокацій", – зазначив журналіст.
Він також пояснив, що тепер членам місії доведеться покинути пункти пропуску на Донбасі, адже припинено фінансування. Бюджет був на 4 місяці – це близько пів мільйона євро. Втім якщо ОБСЄ не виділяє гроші, то немає як платити працівникам.
Гармаш прокоментував останнє рішення Росії щодо місії ОБСЄ: відео
Росія відмовилась продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною
- Кореспондент "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк повідомив, що Росія не підтримала продовження місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. Рішення стосується контрольно-пропускних пунктів "Гуково" та "Донецьк".
- Поточний мандат члени місії втратять після 30 вересня.
- Міністерство закордонних справ України відреагувало на такі заяви Кремля. Дипломати зауважили, що таким чином Росія хоче спричинити подальшу ескалацію конфлікту на Сході.