Або дурість, або підготовка Росії до серйозних провокацій, – Гармаш про припинення місії ОБСЄ

Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні. Кремль вкотре продемонстрував, що не хоче досягнення миру чи врегулювання ситуації на окупованих територіях мирним способом.

І таким чином спраді готує ґрунт для неконтрольованого завозу озброєння. Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

До теми Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Гармаш: Представники ОБСЄ були обмеженні в пересуванні

Він пригадав, що 28 травня Росія обмежила терміни перебування місії ОБСЄ на 2 прикордонних пунктах на 2 місяці. Потім все-таки продовжила, але 2 вересня фактично повністю припинила.

Те, що відбулося, виглядає як емоційна реакція на події у Вашингтоні. Тому що здорового глузду в цьому я не бачу,

– підкреслив член ТКГ.

І додав, ці представники ОБСЄ, які перебували на двох КПВВ, були обмежені в пересуванні. Вони не могли вийти з будівлі і проконтролювати, що відбувається на кордоні. Їм було заборонено користуватися фото й відеокамерами, біноклями. Один зі співробітникі місії розповів Гармашу, що вони рахують кількість вагонів, які перетинають кордон, на слух.

"Вони сидять у кімнаті і їм не дають вийти. Місія була символічна, скажімо так. Тому те, що зараз сталося –або дурість, або підготовка Росії до серйозної акції воєнних провокацій", – зазначив журналіст.

Він також пояснив, що тепер членам місії доведеться покинути пункти пропуску на Донбасі, адже припинено фінансування. Бюджет був на 4 місяці – це близько пів мільйона євро. Втім якщо ОБСЄ не виділяє гроші, то немає як платити працівникам.

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Росія відмовилась продовжувати мандат ОБСЄ на кордоні з Україною