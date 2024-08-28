Дурова взяли під судовий нагляд і призначили заставу
Джерело:BMFTV
Павла Дурова взяли під судовий нагляд у Франції. Йому заборонили залишати територію країни, також він має внести заставу у розмірі 5 мільйонів євро.
У прокуратурі Парижа повідомили, що Дуров повинен внести заставу та відзначатись у поліції двічі на тиждень.
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Дурову оголосили обвинувачення
Нагадаємо, що раніше Дурова доставили до суду для допиту слідчого судді після 4 днів перебування під вартою в поліції. Після слухання йому оголосили обвинувачення за 12 статтями.
Мільярдера звільнили, однак під судовий нагляд. Йому заборонили виїзд за територію Франції.
Зауважимо, що з-поміж усього його звинувачують у співучасті в розповсюдженні дитячої порнографії та незаконному обігу наркотиків.