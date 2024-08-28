Дурова взяли під судовий нагляд і призначили заставу

Павла Дурова взяли під судовий нагляд у Франції. Йому заборонили залишати територію країни, також він має внести заставу у розмірі 5 мільйонів євро.

У прокуратурі Парижа повідомили, що Дуров повинен внести заставу та відзначатись у поліції двічі на тиждень.

Дивіться також Засновника Telegram Дурова затримали у Франції та допитують у суді: хронологія подій

Дурову оголосили обвинувачення

Нагадаємо, що раніше Дурова доставили до суду для допиту слідчого судді після 4 днів перебування під вартою в поліції. Після слухання йому оголосили обвинувачення за 12 статтями.

Мільярдера звільнили, однак під судовий нагляд. Йому заборонили виїзд за територію Франції.

Зауважимо, що з-поміж усього його звинувачують у співучасті в розповсюдженні дитячої порнографії та незаконному обігу наркотиків.