Дуров прорахувався, – у Кремлі відреагували на арешт засновника Telegram

Увечері 24 серпня Павло Дуров був затриманий в аеропорту Франції. Засновнику Telegram закидають співучасть у низці злочинів через брак модерації у його месенджері. Арешт мільядера прокоментували у Путіна.

Затримання Дурова, який вже понад 10 років, як покинув країну-агресорку, викликав неабияку паніку у російських воєнкорів, адже виявилося, що Telegram – основний засіб зв'язку на так званій "сво".

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"Батіг і пряник"

Окрім бідувань за тим, що "вороги" можуть отримати секретну інформацію, зокрема щодо воєнних злочинів росіян, арешт Дурова змусив прокремлівські відомства "виступати за свободу слова", а окремих чиновників вдаватися до напучувань громадянам, які проміняли країну-агресорку на життя за кордоном.

Так, омбудсменка Росії Тетяна Москалькова назвала затримання Дурова "черговим порушенням свободи слова", а російське посольство у Франції зажадало від тамтешньої влади роз'яснити причини арешту Павла Дурова, забезпечити захист прав засновника Telegram та надати консульський доступ.

Тим часом заступник секретаря Ради безпеки Дмітрій Медведєв дорікнув мільярдеру, що той сильно прорахувався, коли вирішив виїхати з Росії і стати "людиною світу".

Так, Медведєв пригадав, що Дуров у свій час відмовився співпрацювати з російськими силовиками.

Він вважав, що найбільші проблеми у нього в Росії, і поїхав, потім ще й отримавши громадянство / посвідку на проживання в інших державах…Він прорахувався. Для всіх наших спільних тепер ворогів він російський – і тому непередбачуваний та небезпечний. Іншої крові...Дурову треба нарешті зрозуміти, що Батьківщину, як і часи, не обирають, – написав чиновник.

Нагадаємо, що засновника Телеграму затримали через підозру у співучасті у низці кримінальних злочинів через брак у месенджері модерації.