"По суті, затримали начальника зв'язку ЗС Росії": окупанти панікують через арешт Дурова

24 серпня увечері у Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це неабияк налякало Z-воєнкорів. Вони бояться, що тепер секретна інформація опиниться у руках "недругів".

Багато "воєнкорів" забили на сполох, оскільки Telegram – основний месенджер, яким користуються в російській армії, на ньому "тримається половина зв'язку на так званій сво". Окупанти бояться, що після затримання Дурова у застосунок "проникнуть вороги".

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Окупантів налякало затримання Дурова

Російські пропагандисти самі ж визнають, що Telegram – їхній основний ресурс. Тож під питанням залишається, чи справді цей месенджер не підпорядковується Кремлю, зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Z-пабліки тим часом бідкаються, що "весь наш фронт тримається на Телеграм", тому "по суті, затримали начальника зв'язку ЗС Росії".

Росіяни розпереживалися за долю Telegram / Скриншоти

Обурення затримання Дурова викликало й у так званої омбудсменки Росії Тетяни Москалькової. Вона назвала його "черговим грубим порушенням свободи слова". Посадовиця заявила, що справжньою причиною арешту Дурова є спроба закрити "Телеграм", "інтернет майданчик, де можна дізнатися правду про події, що відбуваються у світі".

У Росії арешт Дурова у Франції застосовують, щоб повернути росіян, які поїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення, насамперед айтішників. Заклики до повернення аби уникнути арешту за кордоном вже поширюються російськими телеграм-каналами. Підключилися до кампанії також відомі особи.

Так, заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав, що Дуров прорахувався, коли покинув країну-агресорку. Він, мовляв, хотів бути "геніальною людиною світу", яка чудово живе без Батьківщини", але помилився.

Для всіх наших спільних тепер ворогів він російський – і тому непередбачуваний та небезпечний. Інший крові. Точно не Маск і не Цукерберг (до речі, що активно співпрацює з ФБР). Дурову треба нарешті зрозуміти, що Батьківщину, як і часи, не обирають,

– заявив одіозний Мєдвєдєв.

Путініст і співак Шаман записав відео із закликом до Дурова "повертатися додому". Артист стверджує, що, мовляв, "вільно і легко дихається лише у Росії", "тут Дурова люблять і завжди чекають".

Прокремлівський блогер Сергій Колясніков заявив, що арешт Дурова показав, що "Росія сьогодні найбезпечніша держава, яка при цьому дотримується законів". Він теж вказав на помилку мільярдера, який проміняв країну-агресорку на Францію. Мовляв, у Росії йому пропонували лише співробітництво в рамках тяжких злочинів, і тільки. За кордоном такого не запропонують. "Їм треба все", – залякує пропагандист і зазначає, що єдина надія для засновника Telegram – це паспорт Росії і обмін.

Нагадаємо, що Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації в месенджері. Наразі він перебуває під вартою.