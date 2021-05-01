У столиці Таджикистану прогримів потужний вибух на АЗС: відео

У Душанбе, столиці Таджикистану, прогримів вибух й спалахнула пожежа на автозаправній станції. Це сталося 1 травня у мікрорайоні Іспечак.

Очевидці публікують кадри з місця події у соцмережах. Спочатку на них видно пожежа, а потім чути вибух. Користувачі у коментарях пишуть, що є постраждалі.

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За попередньою інформацією, спочатку стався вибух, а тоді – пожежа. Наразі невідомо, якій саме компанії належала АЗС. До ліквідації полум'я вогню залучені 10 пожежних бригад.

Офіційні структури наразі не прокоментували цей інцидент. Натомість у пожежній службі зазначили, що повідомлять подробиці згодом.

У Душанбе прогримів вибух: дивіться відео

Вибух на АЗС у Душанбе: дивіться відео

Загострення на кордоні Таджикистану