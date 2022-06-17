Дуже болюча втрата для росіян, – Ступак про підбиття буксиру "Василій Бех"

Наші військово-морські Сили вразили ще одне вороже судно – буксир "Василій Бех". Це вагома втрата для окупантів, адже він рухався на острів Зміїний та ніс на борту ЗРК "Тор".

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також додав, що особового складу на борту підбитого буксира – 33 людини, орієнтовно. Також поки не відомі деталі про комплекс "ТОР" – його просто транспортували, чи він перебував у активному стані.

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Важливо знати деталі, аби зрозуміти – чи пробили ми оборону, чи це просто було транспортування ЗРК "ТОР", зазначає Ступак.

Для росіян це дійсно болюча втрата, адже це черговий знищений корабель та чергова знищена партія російських моряків,

– розповідає експрацівник СБУ.

"У такі моменти, фактор деморалізації працює з блискавичною швидкістю. Тепер окупантам, аби врятуватись від нашої зброї, потрібно ледь не вручну промальовувати сліпі зони і розташовуватись максимально далеко від нашої берегової лінії", – додає Ігор Ступак.

Якщо підтвердиться інформація про те, що цей "ТОР" був активним та не спрацював – тоді окупанти взагалі не знатимуть, як протидіяти нашим ракетам, каже він.

Що трапилось із буксиром окупантів "Васілієм Бехом"

Завдати влучного удару по буксирові вдалось в акваторії Чорного моря. Це наші військові зробили під час спроби окупантами транспортувати до острова Зміїного особовий склад, а також боєприпаси та зброю.

Цікаво, що не врятував від атаки українських військових "Василія Беха" навіть зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Попри його наявність на буксирі, наші Військово-морські Сили "демілітаризували російських загарбників".

Глава Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив цю інформацію.

Окупанти все ще можуть завдавати потужних ударів з акваторії Чорного моря

Журналісти повідомляють, що з портів тимчасово окупованого Севастополя окупанти продовжують виводити в море носії ракет. Мовиться про 9 з 14 одиниць техніки, з якої здатні запускати ракети типу "Калібр".

Наразі відомо, що підводний човен "Алроса" вкотре відправили на проведення ремонтних робіт. Водночас його замінили інші судна.

Мовиться про:

7 суден, які належать до чорноморського флоту Росії;

"Славутич" – український середній корабель для проведення розвідки.

Останній російські загарбники поцупили. Його ворог відібрав у лютому – березні 2014 року, коли проводив окупацію півострова Крим. Додамо, що судно мало бортовий номер U510, але його кілька років тому окупанти замалювали.

Чому втрата буксира "Василій Бех" значна для окупантів – дивіться відео

