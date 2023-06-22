Дуже гарний знак, – Соболевський назвав особливості ураження Чонгарського мосту

Вночі 22 червня було завдано удар по Чонгарському мосту. Це дуже важлива транспортна артерія для ворога.

Безумовно, це дуже гарна новина для нас. Слід згадати, що перед звільненням правобережної частини Херсонщини, ЗСУ системно відпрацьовували логістику ворога. Про це 24 Каналу сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Зокрема, Антонівський міст так само часто був під вогневим впливом, щоб зупинити постачання боєприпасів для російського військового угрупування та обмежити можливості оперативно перекидати підрозділи з одного на інші напрямки.

Те, що зараз почалося відпрацювання логістики – це дуже добрий знак, який може свідчити про те, що дуже швидко може змінитися ситуація на лівобережній частині Херсонщини,

– відзначив Соболевський.

Який ефект матиме удар

У випадку, якщо міст буде виведений з ладу, йдеться про потужний удар по військовій логістиці ворога. Попри те, що в окупантів є певні запаси складів, по яких так само час від часу прилітає від ЗСУ, вони потребують постійного забезпечення боєприпасами, щоб підтримувати своє окупаційне угрупування і продовжувати високу інтенсивність обстрілів.

"Усе це потребує, щоб логістика працювала 24/7. Навіть тимчасове виведення з ладу таких вузлів та шляхів завдає потужного удару по всій логістиці росіян, зменшуючи їхню боєздатність", – наголосив голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Крім того, інцидент має неабиякий психологічний ефект. Окупаційні війська дуже бояться, вони чекають на активну фазу контрнаступу.

"Те, що зараз на такій відстані від лінії фронту знищуються військові цілі, це так само має сильний психологічний вплив на ворога. Можливо, він має таке ж значення, як і наслідки від пошкодження логістичної інфраструктури", – сказав Соболевський.

В районі Генічеська доволі часто прилітає по штабах окупантів. Так, напередодні стало відомо про загибель полковника внутрішньої служби Росії Сєргєя Поставалова. Очевидці кажуть, що ракета залетіла прямо в кабінет полковника. Його роль полягала в тому, щоб боротися з українським спротивом. Росіяни вже чітко усвідомлюють, що черга дійде до кожного.

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