Дуже "кається": полонений окупант розповів, як хотів захопити Київ
Джерело:Служба безпеки України
Українські захисники взяли в полон ще одного російського окупанта. Росіянин розповів, як армії віддавали наказ захопити Київ.
Полонений окупант сам заявив, що звуть його Плотніков Євгеній, 1994 року народження. Перебував на службі у силових структурах країни-агресорки у Кемеровської області.
Зверніть увагу Підтвердили, що заходили на розвідку: з'явилося відео допиту полонених російських розвідників
Білоруські солдати "спокійно пропустили" росіян
Зі Смоленська росіяни зайшли з боку білоруського Гомеля, там розклали намети і протягом 7 – 20 днів перебували в намети. 23 лютого, як сказав полонений окупант, їм заявили "будемо захоплювати Україну, прорватися через кордон".
Після цього в ніч на 24 лютого почули літаки й стрільбу. Білоруські солдати "спокійно пропустили" російських на кордоні.
Завданням було захопити Київ. Росіянам видали георгіївські стрічки, наказали нашити на шевронах. Після цього заходили з боку Чорнобиля, де раніше пробилися російські війська.
Російський окупант розповів про план щодо Києва: дивіться відео СБУ
Просунулися ближче до Києва, віддалилися від військових і по нас були вистріли з мінометів та вертольотів українських військ.
"Закінчились боєприпаси, почали відступати. Так потрапив у полон. У зробленому каюся, закликаю російських військових не нападати", – сказав полонений окупант.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.