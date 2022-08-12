Дуже класна ситуація, – Карась заявив, що наступ на Херсонщині може не знадобитися

Окупанти послабили свої позиції на Ізюмському напрямку, а більшість військ сконцентрували на Херсонщині. ЗСУ продуктивно попрацювали над тиловим забезпеченням ворога, тому на Херсонському напрямку для окупантів – пастка.

Про це 24 каналу під час ексклюзивного стріму розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він також зазначив, що на Херсонському напрямку ситуація дуже цікава – позавчора туди зайшли 120 одиниць автотранспорту та бензовозів, вони прямують на правий берег, а там розташований наш плацдарм.

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"Наступного дня по останній переправі прилетіли снаряди від ЗСУ, а це означає, що у окупантів лишився тільки поромний шлях. Але поромна переправа не забезпечить інтенсивність та кількість перекидання зброї", – каже Карась.

Євген Карась військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Зараз виникла дуже класна ситуація, коли, можливо, на Херсонському напрямку не буде потрібен наш наступ. Угрупування ворога без тилового забезпечення і вони йдуть за тим сценарієм, який намалював наш Генштаб.

Ті окупанти, який зараз стягнули з інших оперативних напрямків на Херсонщину – дуже зручна мішень для ЗСУ, каже Карась.

"На цьому напрямку немає де ховатись, я був свого часу на Херсонському напрямку: там ЗСУ мають перевагу в агентурі, дронах та розвідці, тому можна їх по трохи знищувати", – резюмує військовослужбовець.

Повний стрім із Євгеном Карасем: дивіться відео



