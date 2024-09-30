Дуже непроста ситуація на фронті, – Зеленський про особливий "Рамштайн" і План перемоги

Президент звернувся до українців наприкінці 950 дня війни. Він повідомив, що держава готується до "Рамштайна" та підписання нової безпекової угоди.

Днем раніше Зеленський натякнув, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" у жовтні союзники можуть ухвалити рішення щодо далекобійності.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Сьогодні ж детально й дуже тривало говорили з Головкомом Сирським та начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж дві з половиною години. Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей,

– сказав президент.

Він переконаний: "Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном".

Про що ішлося на Ставці

Там обговорили комплектування бригад, зброю й техніку, закупівлі та постачання. З Умєровим обговорили виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони.

Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані, заявив президент.

Україна готується до "Рамштайну"

Зеленський завершив нараду за підсумками візиту у Сполучені Штати і повідомив: українська й американська команди "вже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в Рамштайні".

Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї й сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо – саме так маємо реалізувати План перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів – наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе,

– підкреслив гарант.

Іще він повідомив, що держава готує підписання ще однієї безпекової угоди. Вона стане вже 27-ю.