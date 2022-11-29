Дуже схоже на керування автомобілем: як стати оператором дрона в ЗСУ

Безпілотні літальні апарати (БПЛА, дрони) мають велике значення для українських військових. Зокрема, за їх допомогою можна вистежити ворога чи навіть знищити ресурси окупантів. В Україні навіть з‘явилася ініціатива "Армія дронів", де охочі можуть навчитися керувати безпілотниками та допомогти військовим на фронті.

Про це 24 каналу розповів керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник. Він наголосив, що для того, аби стати оператором дрона, краще бути військовим.

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Експерт пояснив, що людина самостійно не зможе цьому навчитися, бо не буде знати всю оперативну ситуацію та не зможе передавати виявлені дані.

Краще працювати в рамках якогось підрозділу. Бо військова операція і передбачає не самостійну роботу, а заплановані кроки. І дрон – це важливий нюанс у всьому процесі (ведення війни – 24 канал),

– зазначив Юник.

На його думку, важливо, щоб людина, яка це робить (керує дроном – 24 канал), могла стати частиною підрозділу.

Керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" також поділився тим, що стати оператором дрона не важко і залежить від самої людини.

Це схоже на те, як керувати автомобілем. Зазвичай людям це дається дуже просто. До того ж, якщо в людини більш технічний склад розуму – то навчитися буде неважко, – вважає Юник.

Експерт відповів, що є маленькі дрони, на яких можна тренуватися, а потім переходити на більш "важкі" безпілотники. "А "фізика" дронів між собою дуже схожа", – додав він.

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