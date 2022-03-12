Дуже символічно: на Росії літера "Z" з'явилась на сміттєвозах

Україна уже третій тиждень знищує окупантське сміття, яке поперло війною проти нашої держави. Чимало металобрухту орків на нашій землі має позначку "Z".

Поки увесь цивілізований світ розуміє, що літера "Z" стала своєрідною свастикою сьогоденних рашистів, на Росії не вщухає божевілля наносити її на все, що завгодно. Так, тепер росіяни в істериці ліплять "Z" навіть на свої сміттєвози.

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"Z" позначає сміття

Тимчасово окупованою літерою латинського алфавіту росіяни вже маркували свої авто, спортивну форму гімнастів на міжнародних змаганнях, ба навіть нігті – наносили манікюр з літерою "на підтримку" своїх орків. Втім зараз вони іронічно перевершили навіть самих себе.

У російських ЗМІ з гордістю інформують, що літера "Z" з'явилась на сміттєвозах, автобусах і машинах Росгвардії. Скриншот абсурду опублікував нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у телеграмі.

Рашисти гордяться літерою "Z" на сміттєвозах / Скриншот Олексія Гончаренка

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