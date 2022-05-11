Дуже скоро виженемо окупантів із Миколаївщини, – Кім

Росіяни не припиняють спроб втриматися бодай на якійсь частині Миколаївської області. Наші герої ефективно нищать ворога та яскраво демонструють, що усі його плани з часом проваляться.

На Півдні тривають бої воїнів ЗСУ з російськими окупантами. У рашистів жевріє надія на збереження зайнятих рубежів, але наші герої змушують її швидко гаснути.

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Звільнення Миколаївської області

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що активна централізована евакуація мирних людей з прифронтових зон області триває та не припиняється. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Також він додав, що є декілька сотень людей, які принципово не хочуть покидати своїх домівок. Вони закрилися у підвалах, забезпечені їжею та водою і чекають, коли наші воїни звільнять їхнє село.

Ми відповідаємо, що скоро, дуже скоро ми виженемо окупантів з Миколаївської області. Є певні умови, яких я не можу розкривати, але кажу, щоб тримались,

– сказав Кім.

Окрім того, очільник Миколаївської ОВА додав, що люди, які мають бажання на деякий час виїхати до більш безпечних населених пунктів, мають таку можливість та забезпечені необхідними ресурсами.

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Російські окупанти знову випустили ракету по Одесі. Вдало спрацювала українська ППО – ворожий боєприпас вдалося збити над морем.

Росіяни продовжують мобілізацію на окупованій території Донбасу. Тамтешніх мешканців спроваджують до тих російських БТГр, які зазнали найбільших втрат у боях із ЗСУ. Таким чином росіяни вирішили покарати комбригів, які втратили велику частину свого особового складу.

Росіяни вже відчувають брак своєї найкращої зброї, тому запускають в хід усе, що мають у запасах, навіть старі радянські боєприпаси. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, половина ракет, якими ворог вдарив по Одесі 9 травня – боєприпаси 60-х років минулого століття.

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