Дуже важко йде, – Верещук про гуманітарні коридори на тлі переговорів у Стамбулі
29 березня 2022 , 19:47Читать новость на русском
Джерело:Телеканал Рада
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про гуманітарні коридори під час переговорів у Стамбулі
За її словами, вони йдуть дуже важко. На тлі перемовин Росія завжди ускладнює процес.
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Ірина Верещук повідомила, що автобуси стоять, багато годин очікувань, нервів та дзвінків.
"Сьогодні ми відкрили декілька гуманітарних коридорів – Енергодар, Мелітополь, Запоріжжя, Бердянськ", – нагадала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.
Проте Ірина Верещук зазначила, що про результати повідомить вкінці дня 29 березня 2022 року.
Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: