Два банки почали видавати пластикові картки "єПідтримки"
Джерело:24 канал
Відтепер українці зможуть отримати свою тисячу гривень за вакцинацію не лише онлайн. Відразу 2 банки розпочнуть видавати пластикові картки "єПідтримки".
Про це заявили у пресслужбі "Альфа-Банку". Крім того, про це у мережі написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.
До теми "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово, – Зеленський
Monobank
У Monobank пояснили, що оформити пластикову картку зможуть українці вже з вівторка, 11 січня. Така послуга буде доступною тим, хто вже оформив цифрову карту "єПідтримка". Для цього необхідно вибрати відповідну функцію у додатку.Зверніть увагу! Картка "єПідтримка" буде безкоштовною, однак користувачам доведеться заплатити 50 гривень за доставку "Новою Поштою".
"Альфа-Банк"
В "Альфа-Банку" українці зможуть оформити фізичну картку вже з 10 січня. Таку карту зможуть отримати нові клієнти, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього громадянин має звернутись у будь-яке відділення банку з паспортом та ІПН.
А от ті клієнти, які вже мають цифрову картку, зможуть отримати пластиковий варіант на початку лютого. Отримати картку "єПідтримка" українці зможуть "Новою Поштою" або безпосередньо у банківському відділенні.
Читайте також Тисяча за вакцинацію: в Україні офіційно стартувала програма "єПідтримка"
Що таке "єПідтримка": коротко
- Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що кожен українець, який отримав 2 дози вакцини проти коронавірусу, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".
- На цю ініціативу з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень: 8 – з бюджету 2021 року та 3 – з бюджету 2022.
- 16 грудня Monobank та "Альфа-банк" розпочали перші виплати за програмою "єПідтримка"
- Вже з 24 грудня гроші почали нараховувати також державні "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".