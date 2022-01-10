Два банки почали видавати пластикові картки "єПідтримки"

Відтепер українці зможуть отримати свою тисячу гривень за вакцинацію не лише онлайн. Відразу 2 банки розпочнуть видавати пластикові картки "єПідтримки".

Про це заявили у пресслужбі "Альфа-Банку". Крім того, про це у мережі написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

До теми "єПідтримка" буде повністю забезпечена фінансово, – Зеленський

Monobank

У Monobank пояснили, що оформити пластикову картку зможуть українці вже з вівторка, 11 січня. Така послуга буде доступною тим, хто вже оформив цифрову карту "єПідтримка". Для цього необхідно вибрати відповідну функцію у додатку.

"Альфа-Банк"

Картка "єПідтримка" буде безкоштовною, однак користувачам доведеться заплатити 50 гривень за доставку "Новою Поштою".

В "Альфа-Банку" українці зможуть оформити фізичну картку вже з 10 січня. Таку карту зможуть отримати нові клієнти, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього громадянин має звернутись у будь-яке відділення банку з паспортом та ІПН.

А от ті клієнти, які вже мають цифрову картку, зможуть отримати пластиковий варіант на початку лютого. Отримати картку "єПідтримка" українці зможуть "Новою Поштою" або безпосередньо у банківському відділенні.

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Що таке "єПідтримка": коротко