Два храми в день: росіяни знищують українські церкви та духовні споруди – фото руйнувань

Окупанти продовжують скоювати воєнні злочини - нищити житлові будинки та культурні споруди. Не оминають церкви та інші духовні будівлі – за день росіяни трощать приблизно 2 храми.

За даними Міністерства культури, зруйновані церкви є щонайменш у 8 областях України – Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

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Загалом від обстрілів окупантів постраждало 59 храмів – росіяни нищать приблизно по 2 релігійні споруди за добу.

Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI

Переважна більшість постраждалих церков були православними. Також руйнації зазнали храми інших конфесій – мечеті, протестантські церкви, синагоги та адмінбудівлі релігійних організацій.

Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI

У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті надали інтерактивну мапу, по якій можна відстежити всі постраждалі об’єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою.

Мапа зруйнованих чи пошкоджених церков / Скриншот 24 каналу

Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI

Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI

Зруйновані російськими окупантами церкви / Фото SPRAVDI

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