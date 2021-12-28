Два літаки-розвідники США пролетіли над Україною, стежать за військами Росії, – Forbes

28 грудня 2021 , 23:53
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Джерело:

Forbes

Над Україною у понеділок, 27 грудня, пролетіли два розвідувальні літаки ВПС США. Їхньою метою було простежити за російськими військами біля кордону з Україною.

За даними ЗМІ, це – одна з перших місій, у якій ВПС США відкрито здійснили політ у повітряному просторі України. Деталей наразі не розкривають. 

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Політ здійснили:

  • наземний літак спостереження E-8C;
  • літак розвідки RC-135v.

Україна отримає десятки мільйонів доларів

  • Пресслужба ДПСУ повідомила, що США та Україна домовились про спільні проєкти. На їхню реалізацію виділять 24,5 мільйона доларів.
  • Зокрема, Україна та США у 2021 році підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги. 
  • Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги.
  • Він спрямований на безпеку північного та східного кордонів України.

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Автор: Мар'яна Бекало