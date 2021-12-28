Два літаки-розвідники США пролетіли над Україною, стежать за військами Росії, – Forbes
28 грудня 2021 , 23:53Читать новость на русском
Джерело:Forbes
Над Україною у понеділок, 27 грудня, пролетіли два розвідувальні літаки ВПС США. Їхньою метою було простежити за російськими військами біля кордону з Україною.
За даними ЗМІ, це – одна з перших місій, у якій ВПС США відкрито здійснили політ у повітряному просторі України. Деталей наразі не розкривають.
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Політ здійснили:
- наземний літак спостереження E-8C;
- літак розвідки RC-135v.
Україна отримає десятки мільйонів доларів
- Пресслужба ДПСУ повідомила, що США та Україна домовились про спільні проєкти. На їхню реалізацію виділять 24,5 мільйона доларів.
- Зокрема, Україна та США у 2021 році підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги.
- Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги.
- Він спрямований на безпеку північного та східного кордонів України.
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