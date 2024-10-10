Вже другий МіГ-31К на території Білорусі, що задумав Кремль: зведення від Світана

За останні кілька днів Росія перекинула вже два свої винищувачі до Білорусі. Цю територію Кремль намагатиметься використати для ракетних ударів по певному регіону.

Таку думку в щоденному зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Удар по Краснодарському краю

Минулої ночі, ймовірно, українські ракети "Нептун" атакували Краснодарський край, де ворог побудував склад "Шахедів". Повідомляється, що дронів там було до півтисячі.

Світан зауважив, що саме Вугледар та Покровськ зокрема важливі і тим, що звідти Збройні Сили України можуть сягати "Нептунами" практично всього Краснодарського краю (максимальна дальність ракети – до 300 кілометрів).

Після просування ворога на Донеччині, частина територій, з яких здійснювалися пуски, була втрачена, тому радіус досягання ракет зменшився.

Вибухи біля Брянська

У Брянській області минулої доби вибухало ще більше. Там прилетіло в 67 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Повідомляється про продовження детонації і на наступний день.

Такі операції можуть тривати близько тижня. Ніхто не буде гасити, поки все не продетонує. Туди ніхто близько не підійде на півтора — два кілометри,

– пояснив військовий аналітик.

МіГ-31К в Білорусі

Водночас з'явилась інформація, що до Білорусі прилетів вже другий російський літак МіГ-31К.

Світан переконаний, що ворог продовжить атаки на Старокостянтинів. Оскільки росіяни вважають, що саме там розташовані літаки F-16 від західних партнерів. Нещодавно окупанти випустили три "Кинджали" з Брянської області на Старокостянтинів, два з яких були збиті ЗРК Patriot ще над Київщиною.

Отже, аби уникати зони дії Patriot, росіяни можуть спробувати атакувати Старокостянтинів з території Білорусі, що східніше від Київщини.

Питання тільки до окупаційного режиму Лукашенка, чи дозволить це, чи ні. Адже якщо дозволить, це буде вважатися безпосереднім вступом в бойові дії, на кшталт тих, коли Білорусь пропустила через свою територію окупантів в напрямку Київщини,

– пояснив Світан.