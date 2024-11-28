Команда Трампа розглядає 2 плани завершення війни в Україні: чому ж мовчить сам Трамп

Видання CNN пише, що у команді Дональда Трампа обговорюють 2 варіанти завершення війни: замороження конфлікту й переговори між Києвом та Москвою; збереження Росії окупованих територій в обмін на членство України в НАТО. Хтось, можливо, хоче підштовхнути Трампа до вибору між цими сценаріями.

Однак не факт, що так воно й буде. Новообраний президент США взагалі мовчить щодо цього. Він – людина, яка сама у себе на умі. Це 24 Каналу сказав політолог та аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов, наголосивши, що Трамп має своє бачення закінчення війни в Україні.

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Чому Трамп мовчить щодо України

На думку політолога, зараз відбувається період торгів. Якогось кінцевого сценарію про завершення війни в Україні точно немає. До Трампа приносять різні варіанти, обґрунтовують та пояснюють їх, намагаються продати якраз на підтвердження теорії про мовчанку республіканця.

Обраний президент США взагалі нічого не говорить про Україну та не реагує на події, які відбуваються. Його оточення щось заявляє та обговорює. Втім, це не має значення. Оскільки Трамп – людина, яка сама собі на умі. Він має своє бачення, як війна в Україні повинна завершитися. Як до цього прийти – вже інше питання.

Те, що такі сценарії обговорюються, безумовно. Але чи це домінанті сценарії, чи немає третього, четвертого, п'ятого – також невідомо <..> Я думаю, що на столі є багато пропозицій,

– припустив Максим Несвітайлов.

Варто лишень згадати, як всі обговорювали кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпредставника США щодо питань України та Росії. Була ледве не стовідсоткова впевненість, що буде саме він. Але виявилося інакше, посаду обійняв Кіт Келлог. Тому з планами про закінчення війни може бути так само. Обговорювали одне, а в кінцевому результаті вийде зовсім інше.

До слова, на призначення Кіта Келлога в українському МЗС відреагували позитивно. У відомстві зазначають, що ця людина добре відома Україні. Зокрема, Келлог був серед гостей на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана у США.