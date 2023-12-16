Усе залежить від літаків і дальніх засобів ураження: Світан припустив, коли закінчиться війна

Сили оборони могли б звільнити українські території та перемогти до кінця 2024 року. Проте Україна досі не отримала багатоцільові літаки.

Усе залежить від передання дальніх засобів ураження: авіації та ракет дальністю 300 кілометрів. Таким припущенням з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Позитивний розвиток подій

"Наступний рік точно будемо воювати й 2025 рік. Можна казати, що на 100%, бо в одну літню кампанію ми можемо виконати лише одне стратегічне завдання. Є уявлення про їхню чітку послідовність. 2024 рік – це рік вільного Криму для України, або принаймні виконання завдань з його звільнення. А вже не раніше 2025 року вихід на державний кордон та звільнення Донбасу", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Терміни можуть зрушитися, бо все залежатиме від переданих сил та засобів, модифікацій, кількості ракет і літаків, техніки й озброєння для винищувачів.

У липні 2023 року Україна та ще 11 держав-партнерів підписали меморандум про створення авіаційної коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. У її межах Україна може розраховувати на 60 – 80 штурмовиків. А перші ж F-16 отримати на початку весняно-літньої кампанії 2024 року.

У 2024 році Україна точно не вийде на державні кордони 1991 року й не зможе звільнити окуповані області. Будемо воювати ще як мінімум два роки.

Далі від кількості боєприпасів та гарантій постачань зброї протягом літньої кампанії наступного року можна виконувати першочергову мету – вихід на Скадовськ, Армянськ та захід в Крим,

– сказав Світан.

Східний фланг перебуватиме в базовому оборонному режимі аж до весни 2025 року. Оскільки Сили оборони України не зможуть там виконати стратегічних завдань.

Другорядна мета – вихід до Токмака у бік Азовського узбережжя. Все залежатиме від сил та засобів, якщо всього буде достатньо, то два напрямки можна виконувати одночасно.

Негативний розвиток подій

За словами Світана, якщо Україна не отримає потрібної зброї та фінансів, залишається один механізм на 2024 рік – тримати лінію фронту в тих межах, які зараз є. Аж до того, щоб відійти з лівобережжя на правий берег, прикриваючись річкою Дніпро.

Там декілька сотень кілометрів дніпровського річища – це хороший укріплений район. Правий берег вищий за лівий. Як мінімум третина фронту буде прикрита Дніпром,

– зауважив військовий експерт.

Запоріжжя також буде прикрите рокадними дорогами. За кілька десятків років промислового співробітництва між Запорізькою, Дніпропетровською та Донецькою областями збудовано до десятка шляхів, прокладених вздовж лінії фронту.

Якщо 2024 року Україна буде лише в активній обороні, одним з основних завдань залишиться – знищення ворожої армії. Водночас звільнення територій – це наслідок виконання вищезгаданого завдання. Після ліквідації останнього росіянина автоматично будуть звільнені всі українські території.

Ситуація на фронті: останні новини