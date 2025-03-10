Біля узбережжя Великої Британії зіткнувся танкер і вантажне судно: виникла серйозна пожежа

У Північному морі вранці 10 березня нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном. Наразі там триває екстрена рятувальна операція із залученням гелікоптерів і човнів.

Стався інцидент біля узбережжя Східного Йоркшира у Великій Британії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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На танкері могла виникнути пожежа

На сполох забили о 9.48. У момент зіткнення американський танкер стояв на якорі.

З чотирьох різних баз уздовж узбережжя одразу було піднято вертоліт і спущено рятувальні шлюпки.

Королівська берегова охорона зараз координує реагування на надзвичайні ситуації на повідомлення про зіткнення між танкером і вантажним судном біля узбережжя Східного Йоркшира,

– повідомив представник охорони.

На танкері після зіткнення виникла серйозна пожежа.

Про постраждалих та масштаби інциденту наразі не повідомляється. Члени екіпажів покинули судна.

Як зазначають у The Telegraph, нафтовий танкер Stena Immaculate зареєстрований у США, а контейнеровоз Solong – у Португалії.

За ситуацією слідкує Судноплавна агенція ООН та Міжнародна морська організація.

До слова, майже місяць тому у Середземному морі авіаносець США зіткнувся з торговим судном. На щастя, тоді повідомлень про затоплення та постраждалих не було.