Не розминулись: два вантажних судна зіткнулись біля берегів Японії

У Внутрішньому Японському морі 27 травня зіткнулись вантажне судно Byakko та танкер Ulsan Pioneer. Трьох моряків поки що вважають зниклими безвісти.

Зіткнення сталось поблизу острова Сікоку. Більше постраждало Byakko: з 12 членів екіпажу врятували 9, про долю ще 3 – поки нічого невідомо.

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На місці аварії працюють 10 катерів рятувальників

Постраждалих серед екіпажу танкера немає. На місці катастрофи працюють більше ніж 10 катерів рятувальників. Для розслідування аварії прибули співробітники Комітету транспортної безпеки.

Що відомо про судна

Byakko йшло з китайського міста Нанкін в японську Осаку. Перевозило вантажне судно хімікати, проте про витік небезпечних речовин в море поки не повідомили.

Через аварію у протоці Курусіма, яка є частиною важливого морського шляху, ускладнено рух. Щодня її проходять близько 400 суден.

Судно Byakko / Фото NHK

Поблизу узбережжя Японії нещодавно сталась ще одна аварія

Зазначимо, що лише 26 травня російський суховантаж "Амур" поблизу узбережжя Японії врізався в японське рибальське судно "Дайхаті Хоккомару". В результаті катастрофи загинули 3 японців. Припускають, що попередньою причиною трагедії могла стати погана видимість.